اقتصاد

إيرادات مبيعات النقد الأجنبي “مصير مجهول”

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

 

قال مدير شركة الحمراء القابضة في إسبانيا والتابعة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية عبد الحكيم بعيو أن قرار المجلس الرئاسي بشأن فرض رسوم إضافية على مبيعات العملات الأجنبية تضمن في الفقرتين الثالثة والرابعة ما يفيد بأن المبالغ الواردة من هذه القيمة المضافة تودع في حسابات المجلس الرئاسي وأن له حرية التصرف بها دون قيد أو شرط وأنه لا يحتاج للتصرف فيه الرجوع إلى ديوان المحاسبة أو الرقابة الإدارية وأن الحساب يتمتع باستقلال تام عن المصرف المركزي وما به من عوائد لا تدخل الميزانية العامة للدولة الليبية.

وأشار بعيو إلى أنه ومنذ تطبيق القرار تم بيع أكثر من ثلاثة مليار دولار وهو ما يعني نحو 9 ملياردينار ليبي في حساب المصرف الرئاسي، واصفا ذلك بــ “الفساد الحقيقي”.

وانتقد بعيو الاصلاحات الاقتصادية بأنها لم تشمل زيادة المرتبات بما يتناسب مع التضخم الناتج عن انخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية ، مستغربا أن هذه الاحصلاحات لم تتم بحضور وزير الاقتصاد كما أن المنطقة الشرقية للبلاد لم يكن لها تمثيل في هذه اللجنة حسب وصف بعيو.

كما اتهم المجلس الرئاسي بتعيين شخص تدور حوله شبهات فساد على رأس الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، متهما مدير الشركة الليبية للاسثمار ببيع مصنع تابع للشركة في مصر بشكل يلحق الضرر بممتلكات الشركة إضافة إلى تورطه في عقود مشبوهة مع شركات مصرية.

وناشد بعيو الجهات الرقابية الليبية سرعة التدخل للحد من التجاوزات والمخالفات، وإيقاف أي تحركات من شأنها المساس بممتلكات الشعب ومقدراته.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • كذاب منافق يريد الخراب و الإيرادات معروفة و ياسرك فتنة يا كلب و لا تصرح بما لا تعرف و حرام عليك الفتنة بين أبناء الشعب الواحد و لا ننسي انك بعيو يعني ابن عم شريخان المشهور و لافرق بينكم في فساد البلاد اما بقوة السلاح أو كما تفعل أن بالكذب و الفتنة اتقي الله حرام عليك و خاف يوم القيامة و الحساب فالدنيا فانية و كن محضر خير

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