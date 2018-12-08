‫ 6000 فرصة عمل جديدة سيوفرها مصنع الحديد والصلب

قال رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب محمد الفقيه، إن الشركة ستوفر أكثر من 6000 وظيفة عمل جديدة، خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى تشغيل مصنع درفلة القضبان “2”، بقوة إنتاجية تصل إلى “800 ألف” طن سنويًا من حديد التسليح.

وأضاف الفقيه في تصريحات إعلامية ،الخميس، أن الإنتاج من الصلب السائل سيصل إلى 4 ملايين طن في السنة، وسيسهم بشكل كبير في تطوير عملية الإنتاج والتنمية وسد العجز المحلي.

وكان رئيس مجلس إدارة الشّركة الليبية للحديد والصلب محمّد الفقيه قد صرح سابقا بأنّ الشركة ، وفّرت للخزانة العامة للدولة قرابة 1.3 مليار دينار خلال مسيرتها الإنتاجية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية