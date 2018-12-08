ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 8 ديسمبر 2018، الساعة 10:00 القيم الآتية:

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.030 دينار 5.010 دينار اليورو 5.450 دينار 5.370 دينار الجنية الاسترليني 6.070 دينار 5.990 دينار الليرة التركية 0.910 دينار 0.830 دينار الدينار التونسي 1.550 دينار 1.470 دينار الجنية المصري 0.2625 دينار 0.2545 دينار الدولار الكندي 3.750 دينار 3.670 دينار الدينار الاردني 6.750 دينار 6.680 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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