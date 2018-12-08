العملات الاجنبية تقفز أمام الدينار في مستهل السوق الموازي اليوم

سجل سعر الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي اليوم السبت تراجعاً جديداً بعد تسجيله ارتفاعا ملحوظا خلال الاسبوع الماضي بالسوق الموازية ليتخلى عن المزيد من مكاسبه.

وأفادت متابعون من السوق السوداء بإرتفاع سعر صرف الدولار صباح اليوم إلى 5.030 دينار للبيع و5.010 للشراء, بعد أن سجل 4.970 ديناراً في ختام التعاملات ليوم الخميس الماضي.

وقفز اليورو أمام الدينار في تعاملات السوق صباح اليوم إلى “5.630” دينار ، كما سجل الجنية الاسترليني ارتفاعاً ملحوظاً ليبلغ 6.30 ديناراً.

فيما سجل الدينار التونسي ارتفاعاً ملحوظاً وبلغت قيمته 1.680 دينار.

وليعاود الدولار الارتفاع فوق حاجز الـ5 دينار من جديد بعد أن كان قد تخلى عنه خلال الايام الماضية منذ إستقرار عندها منذ عدة أشهر بعد إعتماد المجلس الرئاسي لعدد من الاصلاحات الاقتصادية والنقدية .

ويقول الخبراء الاقتصاديين أن الاعتمادات التي شرع المصرف المركزي بتغطيتها قلصت من الحاجة لشراء الدولار الأمريكي من السوق الموازي نتيجة لارتفاع المعروض من المصرف المركزي مؤكدين ان استمرار الانخفاض مرهون بالاستمرار في منح الاعتمادات.