أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم السبت 8 ديسمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق السوداء ليوم السبت 8 ديسمبر 2018، خلال أحدث تداول للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي 5.030 دينار
اليورو الأوروبي 5.630 دينار
الجنية الإسترليني 6.300 دينار
الليرة التركية 0.940 دينار
الدينار التونسي 1.680 دينار
الجنية المصري 0.280 دينار
الدولار الكندي 3.850 دينار
الدينار الاردني 6.960 دينار
حوالات دبي-تركيا 5.010 دينار
كسر الذهب عيار 18 = 138 دينار
كسر الفضة = 1.76 دينار
بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار
بطاقات الفيزا 10 الف دولار = 4.40 دينار
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
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