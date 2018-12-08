أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم السبت 8 ديسمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق السوداء ليوم السبت 8 ديسمبر 2018، خلال أحدث تداول للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 5.030 دينار

اليورو الأوروبي 5.630 دينار

الجنية الإسترليني 6.300 دينار

الليرة التركية 0.940 دينار

الدينار التونسي 1.680 دينار

الجنية المصري 0.280 دينار

الدولار الكندي 3.850 دينار

الدينار الاردني 6.960 دينار

حوالات دبي-تركيا 5.010 دينار

كسر الذهب عيار 18 = 138 دينار

كسر الفضة = 1.76 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار

بطاقات الفيزا 10 الف دولار = 4.40 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.