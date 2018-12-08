أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم السبت 8/12/2018 وسعر الذهب والفضة

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 8 ديسمبر 2018 بشكل طفيف في مستهل تعاملات السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.030 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد قفز اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 5.630 دينار.

بدوره صعد سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى بشكل طفيف خلال مستهل التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 6.300 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث4

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.970 دينار 4.950 دينار اليورو 5.630 دينار 5.550 دينار الجنية الاسترليني 6.300 دينار 6.220 دينار الليرة التركية 0.940 دينار 0.860 دينار الدينار التونسي 1.680 دينار 1.600 دينار الجنية المصري 0.280 دينار 0.272 دينار الدولار الكندي 3.850 دينار 3.770 دينار الدينار الاردني 6.960 دينار 6.880 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 138 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 161 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 184 دينار

كسر الفضة = 1.76 دينار

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.250 دينار كاش

بطاقات الفيزا 10000 دولار = 4.400 دينار

دولار بالشيك المصدق – دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.