اقتصاد

“الخليج العربي” تُعلن تشغيل بئر نفطي جديد

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة الخليج العربي عن تشغيل البئر h6 بقدرة إنتاجية تصل إلى 3000 برميل نفط يوميا، إضافة إلى حفر البئر التي تقع ضمن حقل المسلة.

وبحسب ما ذكرته الشركة، فقد أشرفت وحدة المضخات الغاطسة على الجانب الفني، بمساندة فريق هندسة الإنتاج وفريق صيانة الآبار بالإضافة لفرق السلامة وفنيّي الأقسام التي لها علاقة بالتشغيل.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد اعلنت في وقت سابق عزمها رفع القدرة الإنتاجية للحقول النفطية لتحقيق رؤيتها المُمثلة في زيادة مستويات الإنتاج لتصل إلى 2 مليون برميل يوميا بحلول العام 2020.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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