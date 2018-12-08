أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء  السبت 08 ديسمبر 2018

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم السبت 08 ديسمبر 2018، الساعة 00000 القيم الآتية:
الدولار الأمريكي 5.030 دينار
اليورو الأوروبي 5.630 دينار
الجنية الإسترليني 6.300 دينار
الليرة التركية 0.940 دينار
الدينار التونسي 1.680 دينار
الجنية المصري 0.280 دينار
الدولار الكندي 3.850 دينار
الدينار الأردني 6.960 دينار
حوالات دبي-تركيا 5.010 دينار
كسر الذهب عيار 18 = 138 دينار
كسر الفضة = 1.76 دينار
بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار
بطاقات الفيزا 10 آلاف دولار = 4.40 دينار
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
أضف تعليقـك