أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء  السبت 08 ديسمبر 2018

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم السبت 08 ديسمبر 2018، الساعة 00000 القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 5.030 دينار

اليورو الأوروبي 5.630 دينار

الجنية الإسترليني 6.300 دينار

الليرة التركية 0.940 دينار

الدينار التونسي 1.680 دينار

الجنية المصري 0.280 دينار

الدولار الكندي 3.850 دينار

الدينار الأردني 6.960 دينار

حوالات دبي-تركيا 5.010 دينار

كسر الذهب عيار 18 = 138 دينار

كسر الفضة = 1.76 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار

بطاقات الفيزا 10 آلاف دولار = 4.40 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية