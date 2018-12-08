الأسد يقر موازنة 2019 بـ8.9 مليار دولار

أعلن الرئيس السوري، بشار الأسد، قانون موازنة عام 2019 بمبلغ مالي قدره 8 مليارات و900 مليون دولار، منها مليار و600 مليون دولار ستُخصص لتطوير قطاع الكهرباء بعد الأضرار التي لحقت به خلال فترة الحرب.

وبحسب القرار، سيتم صرف 33.3% من إجمالي المبلغ لصالح تنفيذ مشاريع استثمارية داخل المناطق المُتضررة جراء النزاع المُسلح الذي تشهده البلاد منذ نحو 8 أعوام.

يُذكر أن الموازنة ترصد “اعتمادات لتمويل أكثر من 69 ألف فرصة عمل في الجهات الحكومية للعام القادم” وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية سانا.

ويُشار إلى أن الأمم المُتحدة سبق أن كشفت أن قيمة الخسائر التي تكبّدتها سوريا جراء النزاع المُسلح تُقدر بـ400 مليار دولار.

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