اقتصاد

منظمة أوبك تستثني ليبيا من قرار خفض إنتاج النفط

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

7 ديسمبر,2018

7 ديسمبر,2018

6 ديسمبر,2018

استثنت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، ليبيا وإيران وفنزويلا من قرار تخفيض الإنتاج الذي اتخذته نتيجة تدني أسعار الخام بنحو ثلاثين بالمائة الشهرين الماضيين.

 

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن قرارها الذي اتخذته خلال اجتماع عقدته أمس الجمعة بشأن استثناء ليبيا وإيران وفنزويلا من تخفيض الإنتاج جاء بسبب الظروف السياسية الخاصة التي تمر بها هذه البلدان.

 

وشهدت أسعار النفط عقب هذا القرار انتعاشة باثنين في المائة، حيث تتطلع أوبك إلى خفض إنتاج الخام بمقدار مليون ومائتي ألف برميل يوميا خلال الأشهر الستة من العام المقبل.

 

يشار إلى أن منظمة أوبك وحلفاؤها قد اتفقوا على تخفيضات إنتاجية قدرها 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من العام القادم في خطوة سيجري مراجعتها في اجتماع من المقرر أن يعقد في شهر أبريل القادم.

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ليبيا الخبر

ليبيا الخبر

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