أسعار مواد البناء.. قائمة من وسط السوق 

انخفضت أسعار حديد 12 و14 اليوم السبت، بقيمة 4 دنانير، مُقابل أسعار الخميس، بحسب الأرقام الواردة من سوق مواد البناء في زليتن، والتي جاءت كالتالي:
–الإسمنت: بـ (20) دينارا.
–حديد 12 و14 بـ: (204) دنانير.
–حديد 6 بـ: (420) دينارا.
– كيس الإسمنت الأبيض: بـ(21) دينارا.
–بومشي 20 بـ: دينار.
–بومشي 15 بـ: (88) قرشاً.
–بومشي 10 بـ: (78) قرشا.
–ياجور بناء 40*20 بـ: (1.30) دينار.
–ياجور سقف 16 بـ: (13.5) دينارا للمتر.
–ياجور سقف 20 بـ: (16) دينارا للمتر.
–سيارة الرملة السايح بـ: (170) دينارا.
–سيارة الرملة زليتن بـ: (370) دينارا.
–سيارة الشرشور بـ: (410) دنانير.
–القرينيليا بناء غرفة بـ: (35) دينارا.
–القرينيليا ملعقة غرفة بـ: (60) دينارا.
–سيارة القرينيليا بناء بـ: (270) دينارا.
–سيارة القرينيليا ملعقة بـ: (410) دنانير.
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