اقتصاد

أسعار مواد البناء.. قائمة من وسط السوق 

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انخفضت أسعار حديد 12 و14 اليوم السبت، بقيمة 4 دنانير، مُقابل أسعار الخميس، بحسب الأرقام الواردة من سوق مواد البناء في زليتن، والتي جاءت كالتالي:

–الإسمنت: بـ (20) دينارا.

–حديد 12 و14 بـ: (204) دنانير.

–حديد 6 بـ: (420) دينارا.

–  كيس الإسمنت الأبيض: بـ(21) دينارا.

–بومشي 20 بـ: دينار.

–بومشي 15 بـ: (88) قرشاً.

–بومشي 10 بـ: (78) قرشا.

–ياجور بناء 40*20 بـ: (1.30) دينار.

–ياجور سقف 16 بـ: (13.5) دينارا للمتر.

–ياجور سقف 20 بـ: (16) دينارا للمتر.

–سيارة الرملة السايح بـ: (170) دينارا.

–سيارة الرملة زليتن بـ: (370) دينارا.

–سيارة الشرشور بـ: (410) دنانير.

–القرينيليا بناء غرفة بـ: (35) دينارا.

–القرينيليا ملعقة غرفة بـ: (60) دينارا.

–سيارة القرينيليا بناء بـ: (270) دينارا.

–سيارة القرينيليا ملعقة بـ: (410) دنانير.

 

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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