وزارة المالية تعلن بدء تنفيذ زيادة مرتبات العسكريين

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم السبت، بدأ تنفيذ قرار زيادة مرتبات العسكريين وفقا للكشوفات الواردة من وزارة الدفاع.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها تعمل على مرتبات ضباط الصف المؤجل إحالتهم إلى التقاعد بالزيادة المقررة لمنتسبي الجيش الليبي وصرف علاوة التمييز للدرجات الوظيفية من الأولى إلى التاسعة.

وأشارت وزارة المالية، إلى أن العمل جار على إحالة مرتبات العسكريين ضمن حوالة مرتبات القطاع العام لشهر أكتوبر الماضي، وفق نص البيان الذي نشرته الوزارة على صفحتها في “فيسبوك”.

يشار إلى أن وزارة المالية بحكومة الوفاق قد شرعت في تنفيذ قرار رفع مُرتبات مُنتسبي المؤسسة العسكرية في شهر سبتمبر الماضي، بعد حصولها على قائمة بأسمائهم من قبل وزارة الدفاع.

وكانت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج قد قررت في 27 ديسمبر 2017 العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (441) لسنة 2013 بشأن زيادة مرتبات العسكريين اعتباراً من أول يناير 2018 على أن تتولى وزارة المالية إدراج المخصصات المالية اللازمة ضمن ميزانية الدولة للعام 2018.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر