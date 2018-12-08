مراقبة الخدمات المالية المرج تحيل حوافظ مرتبات القطاعات التابعة لها عن شهر أكتوبر إلى مندوبي القطاعات

المرج 08 ديسمبر 2018(وال) – أعلنت مراقبة الخدمات المالية بلدية المرج بأنها ستحيل غدا الأحد 09 ديسمبر الجاري حوافظ مرتبات القطاعات التابعة لمراقبة الخدمات المالية المرج إلى مندوبي القطاعات لشهر أكتوبر (10) 2018م

وبينت القطاعات كالتالي :-

1-مراقبة الخدمات المالية

2-قطاع التربية والتعليم

3-المعاهد التقنية

4-مراقبة الصناعة

5-مكتب التخطيط

6-مجلس التخطيط

7-مكتب الإعلام والثقافة

8-الشؤون الإجتماعية

9-الزراعة والثروة الحيوانية

10-مديرية أمن المرج

11-مراقبة الإسكان والمرافق

12-مديرية المواصلات

13-مكتب العمل والتأهيل

14-مراقبة الإقتصاد

15-أمانة المؤتمر (سابقا)( وال – المرج ) أ ف / س ع

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