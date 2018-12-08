اقتصاد

جولة تفتيشية لمراقبة الاقتصاد والحرس البلدي المرج على المخابز

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

المرج 08 ديسمبر 2018 (وال)- قام وفد من مراقبة الاقتصاد المرج وجهاز الحرس البلدي، بجولة ميدانية على المخابز العاملة في البلدية، بحضور مراقب الاقتصاد المرج مختار الجبالي .

وذكرت مراقبة الاقتصاد المرج أن الهدف من جولتها أمس الجمعة على مخابز العاملة داخل وخارج البلدية، من أجل حث أصحاب المخابز على العمل أيام العطلات لتوفير رغيف الخبز للمواطنين .

وأضافت مراقبة الاقتصاد المرج أن الجولة قام عدد من موظفي المراقبة وهم : أمين المسماري، عبد الجليل المسماري، عبد المنعم يونس، عبد السلام القاسي، حسين بوشقية، وليد محمود، وعدد من أعضاء جهاز الحرس البلدي وهم : أنور نوح أجراب، جاد الله بوصفط، وقد جهز الوفد تقريراً حول المخابز العاملة في الفترة الصباحية والمسائية . (وال- المرج) ر ت

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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