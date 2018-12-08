سوق العملات تشهد انخافضا طفيفا عند الإغلاق

شهد سوق المشير بطرابلس اليوم الأحد تبايناً في أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء عند الإغلاق بالمقارنة مع أسعار الافتتاح.

السوق السوداء للعملات الأجنبية في سوق المشير بطرابلس اليوم الأحد انخفاضا بسيطا أمام الدينار عند الإغلاق بالمقارنة مع أسعار الافتتاح.

وانخفض الدولار أمام الدينار عند الإغلاق حيث تبث سعر الدولار الواحد عند 4.940 دنانير بخسارة نحو 11 قرشا على سعر الافتتاح.

وسجل اليورو تراجعا استقرّ عند 5.510 دنانير مسجلاً خسارة قدرها 15 قرشا بالمقارنة مع أسعار الافتتاح لليوم.

وثبت غرام الذهب كسر عيار 18 عند 136 دينارا حيث خسر بذلك دينارين بالمقارنة مع أسعار الافتتاح.

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