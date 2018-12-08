الفائض التجاري بين الصين وأميركا يصل لقيمة قياسية

وصل الفائض التجاري بين الصين والولايات المتحدة لقيمة قياسية قدرها 35.6 مليار دولار، في ظل ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات.

وشهدت الصادرات الصينية ارتفاعا إلى الولايات المتحدة بنسبة 9.8%، خلال شهر نوفمبر على أساس سنوي، في حين شهدت الواردات انخفاضا خلال الشهر ذاته بنسبة 25%، وفقا لمعلومات وردت من إدارة الجمارك الصينية.

ويتخطى الفائض الشهري القياسي الحجم الذي تم تسجيله في أكتوبر، وقدره 31.8 مليار دولار، وذلك بالرغم من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات الصينية.

هذا وبلغ الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة للأشهر الـ11 الأولى من عام الجاري 293.5 مليار دولار، مقارنة بـ251.3 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.