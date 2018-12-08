السوق الموازية: تباين أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار

ارتفع سعر الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي مساء اليوم السبت بعد أن سجل تراجعاً ملحوظا خلال مستهل السوق الموازية لكنه بقي متراجعا أمام عملات أخرى.

وأفاد متابعون من السوق السوداء بإنخفاض سعر صرف الدولار مساء اليوم إلى 4.950 دينار للبيع و4.930 دينار للشراء, بعد أن سجل 5.030 ديناراً في مستهل التعاملات ليوم الخميس الماضي.

واستقر اليورو أمام الدينار في تعاملات السوق مساء اليوم عند “5.510” دينار ، كما سجل الجنية الاسترليني تراجعه لكنه بقي مرتفعاً ليبلغ 6.180 ديناراً.

فيما سجل الدينار التونسي وبلغت قيمته 1.650 دينار.

وكان الدولار قد عاود الارتفاع فوق حاجز الـ5 دينار من جديد بعد أن كان قد تخلى عنه خلال الايام الماضية منذ إستقرار عندها منذ عدة أشهر بعد إعتماد المجلس الرئاسي لعدد من الاصلاحات الاقتصادية والنقدية .

ويقول الخبراء الاقتصاديين أن الاعتمادات التي شرع المصرف المركزي بتغطيتها قلصت من الحاجة لشراء الدولار الأمريكي من السوق الموازي نتيجة لارتفاع المعروض من المصرف المركزي مؤكدين ان استمرار الانخفاض مرهون بالاستمرار في منح الاعتمادات.