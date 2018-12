هل ستتحدى السعودية قرارات أوبك في خفض الانتاج؟

كشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن المملكة لا تعتزم تقليص حجم الإنتاج النفطي بموجب اتفاقية أوبك+ المعلنة لفترة طويلة لتفادي زيادة كبيرة في إنتاج النفط الصخري.

حيث قال الفالح: “لا نعتزم تخفيض الإنتاج لفترة طويلة جداً لمنع زيادة كبيرة في إنتاج النفط الصخري”.

وكانت الدول المشاركة في اتفاقية “أوبك+” اتفقت حول تخفيض الإنتاج النفطي على تمديد الاتفاقية لنصف سنة، حتى نهاية يونيو 2019، بحجم تخفيض إجمالي 1.2 مليون برميل يومياً، وتعادل حصة الدول الأعضاء في أوبك 800 ألف برميل، وحصة الدول خارجها 400 برميل يومياً.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية فإأن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة نمى العام الجاري بوتيرة أسرع مما كانت عليه في فترة الطفرة 2011-2014.

