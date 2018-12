صعدت أسعار الذهب أمس الجمعة متجهه نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي خلال الأسابيع الـ15 الأخيرة، فيما انخفض الدولار بفعل تكهنات حول نية مجلس الاحتياط الاتحادي تخفيف تشدده النقدي.

حيث تنتظر الأسواق حالياً بيانات الوظائف في القطاعات الأمريكية غير الزراعية المتوقع أن تنشر في وقت لاحق من اليوم.

هذا وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.1 % إلى 1238.37 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغت أعلى مستوى خلال نحو خمسة أشهر وسجلت 1244.32 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

كما صعد المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة أيضا إلى 1243.8 دولار للأوقية.

ويواجه الدولار في البورصات صعوبات مع تعرضه لضغوط جراء المخاوف بشأن عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الأجل الطويل.

The post أسعار المعدن الأصفر ترتفع في الأسواق العالمية والدولار في انخفاض appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا