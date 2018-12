قفزت أسعار النفط أكثر من خمسة بالمئة، الجمعة، بعد اتفاق كبار منتجي الشرق الأوسط في أوبك على خفض الإنتاج لتصريف مخزونات الوقود العالمية ودعم السوق.

كان خام القياس العالمي برنت مرتفعا 3.26 دولارا للبرميل إلى 63.32 دولار. وفي المعاملات المبكرة، انخفض برنت عن 60 دولار عندما بدا أن مصدري النفط قد لا يتفقون. وارتفع الخام الأميركي الخفيف 2.62 دولارا للبرميل إلى 54.11 دولار، ثم هبط إلى حوالي 53.90 دولار. وكانت الأسعار انخفضت نحو ثلاثة بالمئة، الخميس، بعد أن أنهت منظمة البلدان المصدرة للبترول اجتماعا في فيينا باتفاق أولي فحسب لمعالجة ضعف الأسعار، وعقدت محادثات مع المنتجين الآخرين الجمعة. وهوت أسعار النفط 30 بالمئة منذ أكتوبر، في ظل تنامي المعروض وانحسار نمو الطلب العالمي. وتسعى أوبك لنيل دعم روسيا غير العضو في المنظمة لخفض المعروض. وعاد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إلى فيينا الجمعة بعد مناقشة الأمر مع الرئيس فلاديمير بوتن، وقال مصدر بوزارة الطاقة الروسية إن موسكو مستعدة للمساهمة في الخفض بنحو 200 ألف برميل يوميا.

