شركات التوزيع تتعهد بحل أزمة الوقود بالجنوب في «وقت قياسي»

أبدت شركات توزيع الوقود استعدادها للوقوف مع أهالي الجنوب ورفع معاناتهم، متعهدة ببذل أقصى الجهود عبر مشرفي محطاتها لضمان إنهاء أزمة الجنوب في وقت قياسي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة لشركات توزيع الوقود (الراحلة وليبيا للنفط والشرارة الدهبية والطرق السريعة) مع رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز.

وتركز الاجتماع، وفق الصفحة الرسمية للجنة أزمة الوقود والغاز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على وضع الترتيبات اللازمة كافة وحصر المحطات المستهدفة لتزويدها بالوقود في كامل الجنوب، والإجراءات الرادعة والضوابط لمنع تسرب الوقود عبر المحطات للسوق السوداء.

وتناول الاجتماع العراقيل كافة التي تواجه شركات التوزيع التي تساهم في حدوث الأزمات وخاصة في العاصمة طرابلس.

وتعهد رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز بنقل هذه العراقيل إلى رئيس المجلس الرئاسي لإصدار التعليمات بذلك. وأكد ضرورة تكثيف الجهود والعمل بشكل جماعي للحد من ظاهرة تهريب الوقود وضبط آليات توزيع الوقود، مؤكدًا أنه سيعمل على رفع الظلم عنهم لضمان عدم حدوث أزمات مستقبلاً.

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