البريقة: الوقود متوفر، وحركة الناقلات البحرية طبيعية

قالت شركة البريقة لتسويق النفط، إن حركة الناقلات البحرية تسير بصورة اعتيادية وفق الجداول الزمنية المعدّة لها، بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط، لدخول جميع الموانئ البحرية التي تشمل كل المناطق بالبلاد.

وأعلنت الشركة، عبر صفحتها الرسمية، السبت، أن السعات التخزينية بمستودعات الشركة جيدة، والعمليات التشغيلية الخاصة بالإمدادات منتظمة، والشركة تعمل لحل أي مشكلة من شأنها أن تعرقل إمدادات المحروقات.

وأوضحت الشركة أن الناقلة “ريزبون” وصلت ميناء طرابلس البحري، وأفرغت شحنتها المقدرة بـ 32 مليون لتر من البنزين، كما وصلت إلى مدينة الزاوية الناقلة “أنوار النصر” محمّلة بنحو 32 مليون لتر من البنزين.

يُذكر أن العاصمة طرابلس ومدنًا عدة بالمنطقة الغربية شهدت، الأيام الماضية، ازدحامًا في محطات تعبئة الوقود.

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