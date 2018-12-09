حراك “غضب فزان”: مستمرون حتى تنفيذ مطالبنا

قال عضو التنسيق بحراك “غضب فزان” مصباح اللافي، إن الحراك “السلمي” مستمر إلى حين تنفيذ المطالب الخاصة بمدن الجنوب.

وأضاف اللافي، في تصريح للرائد، أن الحراك مستقل، ولا يتلقى دعمًا من أي جهة، نافيًا أي علاقة له بحرس المنشآت النفطية، مشيرا إلى أنهم “بعيدون عن أعمال التخريب والفساد”.

وأكد اللافي أن بقية الحقول في طريقها للإغلاق بشكل “تلقائي”، كاشفًا عن تواصل يجري مع المسؤولين بشكل غير رسمي.

وشدد اللافي على تنفيذ مطالب الحراك المتمثلة في نقاط محددة، أبرزها توفير الوقود الذي تصل أسعاره إلى 4 دنانير للتر الواحد، وفق قوله.

يذكر أن محتجين من حراك “غضب فزان” أغلقوا، السبت، حقل الشرارة النفطي الذي ينتج قرابة 350 ألف برميل يوميًّا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية