ما هي الترتيبات التي قررتها “لجنة الوقود” لإنهاء الأزمة بالجنوب وطرابلس؟

قامت لجنة أزمة الوقود والغاز بحكومة الوفاق الوطني، بعقد اجتماع لبحث الترتيبات الجارية بخصوص تزويد مناطق الجنوب بالوقود والغاز، ومعالجة الازدحام في طرابلس.

وكان الاجتماع بحضور اللجنة المشتركة لشركات التوزيع الوقود (الراحلة – ليبيا للنفط – الشرارة الذهبية – الطرق السريعة) ورئيس لجنة أزمة الوقود والغاز، لمناقشة كافة الترتيبات اللازمة وحصر المحطات المستهدفة لتزويدها بالوقود في كامل الجنوب، والإجراءات الرادعة والضوابط لمنع تسرب الوقود عبر المحطات للسوق السوداء.

وتناول الاجتماع كافة العراقيل التي تواجه شركات التوزيع والتي تساهم في حدوث الأزمات وخاصة في العاصمة طرابلس، حيث تعهد رئيس اللجنة بنقل هذه العراقيل إلى رئيس المجلس الرئاسي لإصدار التعليمات بذلك.

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