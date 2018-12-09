إيقاف إنتاج حقل الشّرارة تضامناً مع حِراك “غضب فزّان”

الجنوب 09 ديسمبر 2018 (وال)- أعلنت كتيبة 30 مشاة خفيف المكلّفة بحماية حقل الشّرارة النفطي التابعة لشركة ريبسول الإسبانية، إيقاف الإنتاج بالحقل تضامناً مع حِراك “غضب فزّان” .

وقال آمر كتيبة 30 مشاة خفيف عقيد “علي محمد صالح المشيطي” في كتاب موجّه إلى مدير حقل الشرارة النفطي ـــ تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه ـــ أنه “بشأن الاحتقان الحاصل في المنطقة الجنوبية؛ بسبب انعدام الإمكانيات الحياتية اليومية من سيولة، وقود، وتنمية مكانية، نحن كقوة مؤمِّنة للحقل، نعلمكم بأن حقل الشّرارة دخل في اعتصام تضامنٍ مع حراك “غضب فزان” وإيقاف الإنتاج ،تماشياً مع مطلب أهالي المنطقة الجنوبية” . (وال- الجنوب) ر ع/ ر ت

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