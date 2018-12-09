السوق الموازية: صعود سعر الدينار مقابل الدولار واستقراره أمام باقي العملات

صعد سعر الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي صباح اليوم الاحد،

وكان قد سجل تراجعاً ملحوظا يوم أمس بالسوق الموازية، واستمر متراجعا أمام عملات أخرى.

وأفاد متابعون من السوق السوداء بإنخفاض سعر صرف الدولار صباح اليوم إلى 4.930 دينار للبيع و4.920 دينار للشراء, بعد أن سجل 4.950 ديناراً في ختام التعاملات ليوم امس.

واستقر اليورو أمام الدينار في تعاملات السوق صباح اليوم عند “5.510” دينار ، كما سجل الجنية الاسترليني 6.180 ديناراً، ولم تسجل أي تغييرا في مستهل التعاملات مقارنة بختامها ليوم أمس.

وسجلت الليرة التركية 4.920 ديناراً، كما استقر الدينار التونسي وبلغت قيمته 1.650 دينار.

وكان الدولار قد عاود الارتفاع فوق حاجز الـ5 دينار من جديد بعد أن كان قد تخلى عنه خلال الايام الماضية منذ إستقرار عندها منذ عدة أشهر بعد إعتماد المجلس الرئاسي لعدد من الاصلاحات الاقتصادية والنقدية .