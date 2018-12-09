أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الاحد 9 ديسمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق السوداء ليوم الاحد 9 ديسمبر 2018، خلال أحدث تداول للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي 4.930 دينار
اليورو الأوروبي 5.510 دينار
الجنية الإسترليني 6.180 دينار
الليرة التركية 0.920 دينار
الدينار التونسي 1.650 دينار
الجنية المصري 0.274 دينار
الدولار الكندي 3.820 دينار
الدينار الاردني 6.800 دينار
حوالات دبي-تركيا 4.910 دينار
كسر الذهب عيار 18 = 136 دينار
كسر الفضة = 1.76 دينار
بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار
بطاقات الفيزا 10 الف دولار = 4.40 دينار
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
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