أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الاحد 9 ديسمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق السوداء ليوم الاحد 9 ديسمبر 2018، خلال أحدث تداول للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 4.930 دينار

اليورو الأوروبي 5.510 دينار

الجنية الإسترليني 6.180 دينار

الليرة التركية 0.920 دينار

الدينار التونسي 1.650 دينار

الجنية المصري 0.274 دينار

الدولار الكندي 3.820 دينار

الدينار الاردني 6.800 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.910 دينار

كسر الذهب عيار 18 = 136 دينار

كسر الفضة = 1.76 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار

بطاقات الفيزا 10 الف دولار = 4.40 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.