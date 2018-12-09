الوطنية للنفط تحذر من كارثة إغلاق حقل الشرارة

قامت مجموعة من عناصر حرس المنشآت النفطية بإغلاق مضخات حقل الشرارة النفطي عنوة، بعد أن فشلوا في إجبار العاملين بالحقل على المغادرة، وإيقاف عملية الإنتاج وتهديدهم بالقوة للرضوخ والانصياع لتعليماتهم.

ويؤدي هذا الإغلاق العبثي للمضخات إلى امتلاء خزانات الحقل خلال ساعات قليلة مما سيوقف الإنتاج فيه بالكامل، وسيسبب بالتالي خسائر باهظة.

ونقلاً عن موقع المؤسسة الوطنية للنفط ، فإنها ستضطر في هذه الحالة لتنفيذ خطة الطوارئ لإخلاء الحقل من مستخدميه، محذّرة من عمليات تخريب وسطو قد تحدث بعد إخلاء المكان.

كما تحمّل المؤسسةُ المجموعةَ التي كانت سبباً في كل هذا، المسؤولية كاملة عن أيّ أضرار قد تلحق بالحقل ومرافقه وممتلكاته.

و الجدير بالذكر أنّ إيقافَ الإنتاج في حقل الشرارة سيقود إلى نتائج كارثية طويلة الأمد، وستستغرق محاولة إعادة تشغيله واستئناف الإنتاج مدّةً زمنية طويلة خصوصاً إذا تعرضت مرافقه ومعداته للتخريب أو السرقة، فضلاً عن الكلفة الباهظة لإعادة التشغيل والصيانة.

كما سيؤدي هذا الإيقاف إلى وقف تشغيل حقل الفيل أيضاً بسبب تزوده بالكهرباء من الشرارة فقط، فضلاً عن انقطاع تزويد مصفاة الزاوية بالنفط الخام.

وتدعو المؤسسة الوطنية للنفط جميع الوطنين في المنطقة الجنوبية وكل ليبيا إلى التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون حصول هذه الكارثة التي يقف وراءها زمرة من الخارجين عن القانون لتشكيل ضغوطات بهدف تحقيق مصالح شخصية عن طريقة استغلال معاناة أهالي منطقة الجنوب.

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