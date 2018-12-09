ننشر أسعار مواد البناء بسوق زليتن اليوم 2018/12/9

سجلت صفحات متداولة على موقع التواصل الاجتماعي أسعار مواد البناء بسوق زليتن نقدا (كاش) بدون تكاليف النقل، وهي كما يلي:
💵 أسعار مواد البناء كاش وشيك بزليتن بدون تكاليف نقل / الاحد 2018/12/9 :
🔕إرتفاع في سعر الأسمنت كاش و شيك🔕
$$أسعار الإسمنت غير مستقر $$
🚩أسمنت الإتحاد بسعر 21 للقنطار كاش
⬇️أسمنت الإتحاد 25 للقنطار شيك.
🔴 مكيس/ خارج المصنع .
▫أسمنت العربية مكيس 19 دينار كاش (الكيس مغلق )↙
▫أسمنت العربية مكيس 23 دينار شيك (الكيس مغلق)↙
((لا ننصح بشرائه العربيه مكيس بسبب تقارب السعر))
****اسعار الاسمنت السائب الإتحاد والعربية****
1-أسمنت الإتحاد سائب كاش 200 دينار لطن
2-أسمنت الإتحاد سائب شيك 220دينار لطن
3-أسمنت العربية سائب كاش 155دينار لطن
4-أسمنت العربية سائب شيك 165دينار لطن
🔸أسعار الحديد مصنع مصراتة.
▫حديد 16 مصراتة كاش 207دينار
▫حديد 16 مصراتة شيك 218 دينار
▫حديد 14 مصراته كاش 207 دينار
▫حديد 14 مصراتة شيك218دينار
▫حديد 12 مصراتة كاش 207دينار
▫حديد 12 مصراته شيك218دينار
▫حديد 8 مصراتة كاش 380 دينار
▫حديد 8 مصراتة شيك 420 دينار
▫حديد 6 مصراتة كاش 360 دينار
▫حديد 6 مصراتة شيك 380 دينار
▫حديد 5.5 مصراتة كاش 325 دينار
▫حديد 5،5 مصراتة شيك 340 دينار
▫حديد 12،14 زليتن 190دينار كاش
▫حديد 12،14 زليتن ب215 دينار شيك
🔖إذا كانت الطلبية أغلبها 12 فالسعر يكون أكثر ب5دينار〰
▫حديد 14 تركي كاش 185 دينار
▫حديد 14 تركي شيك 215 دينار
▫حديد 12 تركي كاش 190 دينار
▫حديد 12 تركي شيك 220 دينار
🔹أسعار الخرسانة الجاهزة في أسمنت الاتحاد زليتن.
▫سعر متر بإسمنت الاتحاد 185 كاش c30
▫سعر متر بإسمنت الاتحاد 176 كاش c25
▫سعر متر بإسمنت الاتحاد 200 شيك c30
▫سعر متر بإسمنت الاتحاد 190 شيك c25
🔹أسعار الخرسانة الجاهزة في اسمنت العربيه زليتن.
▫سعر متر بإسمنت العربية 169 كاش c30
▫سعر متر بإسمنت العربية 163 كاش c25
▫سعر متر بإسمنت العربية 180 شيك c30
▫سعر متر بإسمنت العربية 172شيكc25
⚪أسعار الرخام
▫رخام بانوراما مصري بسعر 36 دينار
▫رخام بانوراما مصري بسعر 40شيك
▫رخام سلفيا مصري بسعر 38 كاش
▫رخام سلفيا مصري بسعر 45 شيك
▫رخام كريما نوفا تركي بسعر 240 كاش
▫رخام كريما نوفا تركي بسعر255 شيك
▫رخام تن براون بسعر 280 كاش
▫رخام تن براون بسعر 295 شيك
▫رخام جلكسي بسعر 300 كاش
▫رخام جلكسي بسعر 315 شيك
▫رخام ليبي بسعر 145 كاش
▫رخام ليبي بسعر 152 شيك
⚪أسعار بلك بومشي.
▫بلك بومشي 20×40 بسعر1.65كاش ((درجه اولى ألي))
▫بلك بومشي 20*40 بسعر 1.75 شيك
▫بلك بومشي 20*40 بسعر 1.00كاش (( درجة ثانية ))
▫بلك بومشي 20*40 بسعر1.15شيك
▫بلك بومشي 15*40 بسعر0.93كاش (( درجه ثانية))
▫بلك بومشي 15*40 بسعر 1.05 شيك
▫بلك بومشي 20*40 بسعر 0.93 كاش((درجه ثالثة )
▫بلك بومشي 20*40 بسعر 1.00شيك
🔖الدرجة الثالثة ماء مالح
انخفاض في سعر الياجور
⚪أسعار الياجور من محل.
▫16 سقف و 20*40 بني بسعر 1.25 كاش
▫16 سقف و 20*40 بني بسعر1،40 شيك
▫19 سقف بسعر 1.5 كاش
▫19 سقف بسعر 1.70 شيك
أسعار الياجور من المصنع.
▫16 سقف و20*40 بني بسعر 1.10 كاش مفرط 1.10كاش مسبت
▫16 سقف و20*40 بني بسعر1.15شيك مفرط 1.20 شيك مسبت
▫19 سقف بسعر 1.30 كاش مفرط 1.30 كاش مسبت
▫19 سقف بسعر 1.40 شيك مفرط 1.40 شيك مسبت
💠 أسعار الزليز الايطالي والمحلي درجه أولى.
▫زليز ايطالي مقاس 30*30 كاش 28 دينار.
▫زليز ايطالي مقاس 30*30 شيك 32 دينار.
▫زليز محلي درجة أولى مقاس 25*25 كاش 11 دينار.
▫زليز محلي درجة أولى مقاس 25*25 شيك 13 دينار.
💠 أسعار السيراميك مصرية شركة ألفا.
▫سعر الكاش 15.5 دينار للمتر.
▫سعر الشيك 18 دينار للمتر.
طول كل لفة 100متر نوع السلك ايطالي اصلي ماركة ICC
▫سلك 1.5مم ب 50دينار كاش
▫سلك 1.5مم ب60 دينار شيك
▫سلك 2.5 مم ب85 دينار كاش
▫سلك 2.5 مم ب100 دينار شيك
▫سلك 4 مم ب 135 دينار كاش
▫سلك 4مم ب 155دينار شيك
▫سلك 6 مم ب 210 دينار كاش
▫سلك 6 مم ب 240 دينار شيك
▫سكة 10دينار كاش للمتر باسمنت الإتحاد حديد 12
▫سكة 12 دينار كاش للمتر باسمنت الإتحاد حديد 12
▫اعتاب 1 من الى1.5 متر بسعر 12من الى13 دينار كاش
▫اعتاب 1من الى1.5 متر بسعر 14من الى15 دينار شيك
▫بلك السكة 82 قرش كاش، شيك 95 قرش شيك.
▫عاشق ومعشوق 20من الى22 دينار كاش للمتر والسعر حسب الشكل السعر
▫عاشق ومعشوق 23من الى25.5 دينار شيك للمتر والسعر حسب الشكل
⚠ مصدر هذه الاسعار من صفحة #سوق_ليبيا_لمواد_البناء
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