إغلاق حقل الشرارة بالقوة وتهدد مستخدمي الحقل والمؤسسة تحذر

طرابلس 09 ديسمبر 2018(وال) – قامت مجموعة ما يسمى بالمدنيين ” الكتيبة 30 مشاة خفيف ” بتهديد مستخدمي حقل الشرارة بالقوة لإجبارهم على وقف إنتاج الحقل الذي ما زال مستمرا بدون توقف حتى الساعة بفضل شجاعة المستخدمين العاملين بالحقل.

وقام الخارجون عن القانون بإغلاق المضخات عنوةً مما سيؤدي إلى امتلاء الخزانات في الحقل خلال الساعات القليلة القادمة وبالتالي إلى وقف الإنتاج بالكامل.

وستضطر المؤسسة لتنفيذ خطة الطوارئ لإخلاء المستخدمين من الحقل.

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط- طرابلس- من هذه التطورات الخطيرة، ومن عمليات السطو والتخريب في الحقل بعد تنفيذ عملية الإخلاء وتحمل هذه المجموعة كامل المسؤولية عن ذلك.

ويشار إلى أن إطفاء الإنتاج بحقل الشرارة سيؤدي إلى نتائج كارثية طويلة الأمد، حيث ستستغرق محاولة إعادة الإنتاج فترة طويلة نتيجة للتخريب والسرقة المتوقعة بالإضافة إلى الكلفة الهائلة لإعادة الاعمار. وكذلك بالإضافة إلى توقف الإنتاج بحقل الفيل بسبب اعتماده في تزويد الكهرباء من حقل الشرارة، بالإضافة إلى انقطاع تزويدات الخام إلى مصفاة الزاوية.

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط – طرابلس، جميع الوطنيين في المنطقة الجنوبية وكافة أنحاء ليبيا للتدخل فوراً للحيلولة دون حصول هذه الكارثة التي ستتسبب بها مجموعة من الخارجين عن القانون بهدف تحقيق مصالح شخصية عن طريق استغلال معاناة أهلنا في منطقة الجنوب( وال – طرابلس) ف م / س ع

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