السوق الموازيـة: الدولار يرتفـع لكنه يبقى منخفضاً أمام الدينار

انخفض سعر الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي مساء اليوم الاحد، بعد ان سجل تراجعاً ملحوظا عصر اليوم بالسوق الموازية، لكنه يبقى دون حاجز الـ5 دينار وبقي متراجعا أمام عملات أخرى.

وأفاد متابعون من السوق السوداء بإنخفاض سعر صرف الدولار مساء اليوم إلى 4.920 دينار للبيع و4.900 دينار للشراء, بعد أن سجل 4.950 ديناراً في التعاملات اليوم.

وسجل اليورو أمام الدينار في تعاملات السوق اليوم “5.550” دينار ، كما سجل الجنية الاسترليني 6.200 ديناراً.

كما سجلت الليرة التركية 4.920 ديناراً، وتراجع الدينار التونسي إلى 1.600 دينار.

وكان الدولار قد عاود الارتفاع فوق حاجز الـ5 دينار من جديد بعد أن كان قد تخلى عنه خلال الايام الماضية منذ إستقرار عندها منذ عدة أشهر بعد إعتماد المجلس الرئاسي لعدد من الاصلاحات الاقتصادية والنقدية .