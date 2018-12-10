الشركة العامة للكهرباء تجدد مناشداتها لترشيد استهلاك الطاقة

بنغازي 10 ديسمبر 2018 (وال) – ناشدت الشركة العامة للكهرباء المواطنين والجهات العامة بتقليل استهلاك الكهرباء وخاصة اجهزة التدفئة، وعدم إهدار الطاقة الكهربائية بدون الاستفادة منها بالشكل الصحيح .

وقال المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء ربيع خليقة – لوكالة الأنباء الليبية – إن إهمال المواطنين وأصحاب المحلات والمراكز التجارية وإهدارهم للطاقة الكهربائية يزيد من حدّة أزمة طرح الأحمال الفترة القادمة .

وأشار المتحدث إلى أن دراسة قامت بها الشركة العامة للكهرباء وجد في تلك الدراسة التي استهدفت 350 ألف منزل ليبي أنه من بين أصل ست ساخانات مياه، أو أجهزة تكييف يستخدم اثنان فقط، وهذا يعد إهدار غير مبرر وتعجيزي للطاقة الكهربائية .

وأوضح المتحدث أن المساهمة في عملية إرشاد الطاقة واعتماد الأساليب التي من شأنها أن تحقق ذلك يمكن أن ينقص من معدل استهلاك الطاقة بمقدار الثلث الأمر الذي سيخفض ساعات طرح الأحمال . (وال_بنغازي) ب ف / ع ع

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