ليبيا: 32.5 مليون دولار خسائر يومية من غلق “الشرارة”

حذرت مؤسسة النفط الليبية، الأحد، من أن إغلاق حقل الشرارة النفطي (جنوب غرب) سيكبد الاقتصاد الليبي خسائر إجمالية بقيمة 32.5 مليون دولار يوميا.

جاء ذلك، في بيان لمؤسسة النفط الليبية، تعليقا على احتجاجات لشباب من الجنوب الليبي داخل الحقل، هددوا بإغلاقه وتوقيف الإنتاج.

والسبت، قال مصدر لوكالة “الأناضول” مفضلا عدم ذكر اسمه، إن “شبانا من الجنوب يحتجون ضمن حراك سمي بـ (غضب فزان)، أغلقوا حقل الشرارة لمطالبتهم الجهات المعنية بتنمية منطقتهم وتأمين الطرق المؤدية إلى أقصى مدن وقرى فزان، وتأمين مخصصات فزان من الوقود.

إلا أن مؤسسة النفط الحكومية أكدت في بيانها، أن “الإنتاج لم يتوقف في حقلي الشرارة والفيل”.

ويقلص غلق حقل الشرارة، بتقليص الإنتاج اليومي من النفط الخام، بنحو 315 ألف برميل يوميا، و73 ألف برميل من حقل الفيل المعتمد على إمدادات الكهرباء من حقل الشرارة.

ويقع حقل الشرارة النفطي، الذي كان يبلغ معدل إنتاجه 340 ألف برميل يوميا، في صحراء مرزق (800 كلم جنوب طرابلس) واكتشف عام 1980.

وليبيا، عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، بمتوسط إنتاج يومي بلغ 1.1 مليون برميل، وفق أرقام المنظمة في أكتوبر/ تشرين أول 2018.

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