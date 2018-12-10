الأفريقية تدرس مقترحا للأسعار

قدمت شركة الخطوط الأفريقية عرضا لوزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق، ميلاد معتوق، بخصوص مقترح جديد للأسعار.

وجاء ذلك خلال اجتماع حضره رئيس مصلحة الطيران المدني ومدير إدارة النقل الجوي.

الاجتماع تخلله طرح جملة من الأسئلة والاستفسارات حول كيفية الوصول إلى هذه الأسعار المقترحة وطرق احتسابها بما يغطي الالتزامات المالية للشركة في الخارج فقط بالعملة الأجنبية.

وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على إحالة مقترح الأسعار الجديد لوزارة الاقتصاد لتتم مراجعته ثم اعتماده وفقا للقانون التجاري، وأن يستمر العمل بالأسعار الحالية إلى حين الانتهاء من اعتماد الأسعار الجديدة.

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