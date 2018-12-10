ننشر أسعار مواد البناء بسوق زليتن اليوم 2018/12/10

سجلت صفحات متداولة على موقع التواصل الاجتماعي أسعار مواد البناء بسوق زليتن نقدا (كاش) بدون تكاليف النقل، وهي كما يلي:

💵 أسعار مواد البناء كاش وشيك بزليتن بدون تكاليف نقل / الاثنين 2018/12/10 :

$$أسعار الإسمنت غير مستقر $$

🚩أسمنت الإتحاد بسعر 21 للقنطار كاش

⬇️أسمنت الإتحاد25 للقنطار شيك.

🔴 مكيس/ خارج المصنع .

▫أسمنت العربية مكيس 19 دينار كاش (الكيس مغلق )↙

▫أسمنت العربية مكيس 23 دينار شيك (الكيس مغلق)↙

((لا ننصح بشرائه العربيه مكيس بسبب تقارب السعر))

* اسعار الاسمنت السائب الإتحاد والعربية:

1-أسمنت الإتحاد سائب كاش 200 دينار لطن

2-أسمنت الإتحاد سائب شيك 220دينار لطن

3-أسمنت العربية سائب كاش 155دينار لطن

4-أسمنت العربية سائب شيك 165دينار لطن

🔸أسعار الحديد مصنع مصراتة.

▫حديد 16 مصراتة كاش203 دينار

▫حديد 16 مصراتة شيك 218 دينار

▫حديد 14 مصراته كاش 203 دينار

▫حديد 14 مصراتة شيك218دينار

▫حديد 12 مصراتة كاش 203 دينار

▫حديد 12 مصراته شيك218دينار

▫حديد 8 مصراتة كاش 380 دينار

▫حديد 8 مصراتة شيك 420 دينار

▫حديد 6 مصراتة كاش 360 دينار

▫حديد 6 مصراتة شيك 380 دينار

▫حديد 5.5 مصراتة كاش 325 دينار

▫حديد 5،5 مصراتة شيك 340 دينار

▫حديد 12،14 زليتن 190دينار كاش

▫حديد 12،14 زليتن ب215 دينار شيك

🔖إذا كانت الطلبية أغلبها 12 فالسعر يكون أكثر ب5دينار〰

▫حديد 14 تركي كاش 185 دينار

▫حديد 14 تركي شيك 215 دينار

▫حديد 12 تركي كاش 190 دينار

▫حديد 12 تركي شيك 220 دينار

🔹أسعار الخرسانة الجاهزة في أسمنت الاتحاد زليتن.

▫سعر متر بإسمنت الاتحاد 189 كاش c30

▫سعر متر بإسمنت الاتحاد 180 كاش c25

▫سعر متر بإسمنت الاتحاد210 شيك c30

▫سعر متر بإسمنت الاتحاد 200 شيك c25

🔹أسعار الخرسانة الجاهزة في اسمنت العربيه زليتن.

▫سعر متر بإسمنت العربية 169 كاش c30

▫سعر متر بإسمنت العربية 163 كاش c25

▫سعر متر بإسمنت العربية 180 شيك c30

▫سعر متر بإسمنت العربية 172شيكc25

⚪أسعار الرخام

▫رخام بانوراما مصري بسعر 36 دينار

▫رخام بانوراما مصري بسعر 40شيك

▫رخام سلفيا مصري بسعر 38 كاش

▫رخام سلفيا مصري بسعر 45 شيك

▫رخام كريما نوفا تركي بسعر 240 كاش

▫رخام كريما نوفا تركي بسعر255 شيك

▫رخام تن براون بسعر 280 كاش

▫رخام تن براون بسعر 295 شيك

▫رخام جلكسي بسعر 300 كاش

▫رخام جلكسي بسعر 315 شيك

▫رخام ليبي بسعر 145 كاش

▫رخام ليبي بسعر 152 شيك

⚪أسعار بلك بومشي.

▫بلك بومشي 20×40 بسعر1.65كاش ((درجه اولى ألي))

▫بلك بومشي 20*40 بسعر 1.75 شيك

▫بلك بومشي 20*40 بسعر 1.00كاش (( درجة ثانية ))

▫بلك بومشي 20*40 بسعر1.15شيك

▫بلك بومشي 15*40 بسعر0.93كاش (( درجه ثانية))

▫بلك بومشي 15*40 بسعر 1.05 شيك

▫بلك بومشي 20*40 بسعر 0.93 كاش((درجه ثالثة )

▫بلك بومشي 20*40 بسعر 1.00شيك

🔖الدرجة الثالثة ماء مالح

⚪أسعار الياجور من محل.

▫16 سقف و 20*40 بني بسعر 1.25 كاش

▫16 سقف و 20*40 بني بسعر1،40 شيك

▫19 سقف بسعر 1.5 كاش

▫19 سقف بسعر 1.70 شيك

أسعار الياجور من المصنع.

▫16 سقف و20*40 بني بسعر 1.10 كاش مفرط 1.10كاش مسبت

▫16 سقف و20*40 بني بسعر1.15شيك مفرط 1.20 شيك مسبت

▫19 سقف بسعر 1.30 كاش مفرط 1.30 كاش مسبت

▫19 سقف بسعر 1.40 شيك مفرط 1.40 شيك مسبت

💠 أسعار الزليز الايطالي والمحلي درجه أولى.

▫زليز ايطالي مقاس 30*30 كاش 28 دينار.

▫زليز ايطالي مقاس 30*30 شيك 32 دينار.

▫زليز محلي درجة أولى مقاس 25*25 كاش 11 دينار.

▫زليز محلي درجة أولى مقاس 25*25 شيك 13 دينار.

💠 أسعار السيراميك مصرية شركة ألفا.

▫سعر الكاش 15.5 دينار للمتر.

▫سعر الشيك 18 دينار للمتر.

طول كل لفة 100متر نوع السلك ايطالي اصلي ماركة ICC

▫سلك 1.5مم ب 50دينار كاش

▫سلك 1.5مم ب60 دينار شيك

▫سلك 2.5 مم ب85 دينار كاش

▫سلك 2.5 مم ب100 دينار شيك

▫سلك 4 مم ب 135 دينار كاش

▫سلك 4مم ب 155دينار شيك

▫سلك 6 مم ب 210 دينار كاش

▫سلك 6 مم ب 240 دينار شيك

▫سكة 10دينار كاش للمتر باسمنت الإتحاد حديد 12

▫سكة 12 دينار كاش للمتر باسمنت الإتحاد حديد 12

▫اعتاب 1 من الى1.5 متر بسعر 12من الى13 دينار كاش

▫اعتاب 1من الى1.5 متر بسعر 14من الى15 دينار شيك

▫بلك السكة 82 قرش كاش، شيك 95 قرش شيك.

▫عاشق ومعشوق 20من الى22 دينار كاش للمتر والسعر حسب الشكل السعر

▫عاشق ومعشوق 23من الى25.5 دينار شيك للمتر والسعر حسب الشكل

⚠ مصدر هذه الاسعار من صفحة #سوق_ليبيا_لمواد_البناء