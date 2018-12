موسكو.. الثانية عالمياً في مبيعات الأسلحة

أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أنه للمرة الأولى منذ بداية القرن الحالي، تحتل روسيا المرتبة الثانية في العالم في مبيعات الأسلحة.

ووفقاً للمعهد، فإن الحصة الإجمالية لمبيعات الأسلحة، التي تنتجها 10 شركات روسية ضمن قائمة أفضل 100 شركة في العالم، كانت 9.5% في العام الماضي.

وذكر التقرير أنه منذ عام 2002، كانت تحتل بريطانيا المرتبة الثانية في مبيعات الأسلحة العالمية، ولكن في التصنيف الذي نُشر يوم الاثنين، انتقلت إلى المرتبة الثالثة بنسبة 9٪.

وجاء في التقرير أيضاً أن إجمالي مبيعات أكبر 100 مصنع للأسلحة والخدمات العسكرية في العالم ارتفع بنسبة 2.5% في عام 2017 مقارنة بعام 2016 وبنسبة 44% مقارنة بعام 2002، وهو ما يعادل مبلغ 398.2 مليار دولار.

وكانت الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري قد أعلنت في وقت سابق، أن حقيبة طلبيات صادرات الأسلحة الروسية، تبلغ 52 مليار دولار.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 2017، أن الاهتمام بالأسلحة الروسية في العالم يتزايد، والدليل على ذلك ليس فقط التصريحات السياسية، بل وحجم العقود.

