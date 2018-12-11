اقتصاد

ليبيا تخسر 32.5 مليون دولار يوميا.. لهذا السبب

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إن إغلاق حقل الشرارة النفطي أسفر عن خسارة حوالي 315 ألف برميل منه يوميا، إضافة إلى 73 ألف برميل من حقل الفيل، وهو ما سيكبّد الاقتصاد الليبي خسائر إجمالية تقدر بــ 32,5 مليون دولار أمريكي يوميا.

وقالت المؤسسة إن إغلاق حقل الشرارة سيتسبب في إغلاق حقل الفيل ، وذلك لأن الأخير يعتمد على حقل الشرارة في التزود بالكهرباء لتشغيله، منوهة أن ذلك من شأنه أن يتسبب في تداعيات سلبية على عمليات إنتاج الوقود في مصفاة الزاوية، نظرا لاعتماد المصفاة على إمدادات النفط الخام من حقل الشرارة وقد يؤدّي ذلك إلى توقف توفير الاحتياجات المحلية من الوقود، ما لم تتوفّر طرق بديلة لتزويد المصفاة بالخام.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في وقت سابق عن حالة القوّة القاهرة في حقل الشرارة النفطي الذي تشغله شركة “أكاكوس” للعمليات النفطية اعتبارا من يوم الأحد ، مطالبة المجموعات المتسببة في إغلاقه بإخلاء الحقل على الفور، مؤكدة أنها تضع سلامة العاملين في مرافقها على رأس أولوياتها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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