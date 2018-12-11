السوق الموازية: الدينار يرتفع من جديد أمام العملات الأجنبية

سجل سعر الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي صعوداً جديداً مساء اليوم الثلاثاء ، ويبقى الدولار دون حاجز الـ5 دينار بعد أن إنهار بشكل كبير الاسبوع الماضي ولم يسجل أي إختراقات جديدة منذ إلغاء قرار الجمارك.

وأفاد متابعون من السوق السوداء بإنخفاض سعر صرف الدولار صباح اليوم إلى 4.88.5 دينار للبيع و4.86.5 دينار للشراء, وسجل الدولار 4.920 ديناراً في ختام التعاملات امس.

وسجل اليورو أمام الدينار في تعاملات السوق اليوم “5.500” دينار ، كما الجنية الاسترليني إلى 6.160 ديناراً.

وسجلت الليرة التركية 0.930 دينار, كما بلغ سعر الدينار التونسي 1.670 دينار ليبي.

واستقر سعر كسر الذهب عيار 18 في السوق الموازية عند 138 دينار.

وكان الدولار قد عاود الارتفاع فوق حاجز الـ5 دينار من جديد بعد أن كان قد تخلى عنه خلال الايام الماضية منذ إستقرار عندها منذ عدة أشهر بعد إعتماد المجلس الرئاسي لعدد من الاصلاحات الاقتصادية والنقدية .