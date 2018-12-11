مالية الوفاق توضح ملابسات تحويل 110 مليون دولار للسفارة الليبية بالعراق

بيّنت وزارة المالية بحكومة الوفاق أن كتاب رئيس المجلس الرئاسي بتحويل مبلغ 110 مليون دولار للسفارة الليبية بالعراق الموجودة مؤقتاً بالأردن؛ جاء لتغطية ديون المصحات الأردنية المتراكمة على الدولة الليبية.

ونوهت الوزارة على صفحتها الرسمية، الاثنين، إلى أنه نقلت الأموال للسفارة الليبية في العراق المقيمة مؤقتاً في الأردن؛ لأنها تُسهم وتُشرف على ملف المرضى الموفدين للخارج للعلاج على نفقة الدولة.

وأوضحت الوزارة، أن رئيس المجلس الرئاسي ووزارء المالية والصحة والأجهزة الرقابية عملت عبر لجان المراجعة والتدقيق والاختصاص على تحديد الالتزامات المتراكمة على ليبيا منذ 7 سنوات.

وأضافت المالية أن سداد تلك الالتزامات من شأنه أن يرفع المعاناة عن أصحاب الأمراض المستعصية التي تتلقى العلاج بالأردن، مشيرة إلى أن ذلك سيتيح لهم الاستمرار في تلقي الرعاية الصحية في ظل الأزمة المالية الحالية التي يمر بها هؤلاء المرضى.

يُذكر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اتفق في زيارته الأسبوع الماضي للأردن مع الملك عبد الله الثاني، على تسديد الديون الليبية في المصحات الأردنية قبل نهاية العام الجاري.

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