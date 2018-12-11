السوق الموازية: الدولار الأمريكي يتراجع أمام الدينار

سجل سعر الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي ارتفاعاً جديداً مساء اليوم الثلاثاء ، وبقي الدولار دون حاجز الـ5 دينار بعد أن إنهار بشكل كبير الاسبوع الماضي ولم يسجل أي إختراقات جديدة منذ إلغاء قرار الجمارك.

وأفاد متابعون من السوق السوداء بإنخفاض سعر صرف الدولار مساء اليوم إلى 4.830 دينار للبيع و4.81 دينار للشراء, وكان الدولار قد تراجع إلى 4.810 ديناراً في التعاملات ليوم الثلاثاء.

وسجل اليورو أمام الدينار في ختام تعاملات السوق اليوم “5.500” دينار ، كما تراجع الجنية الاسترليني إلى 6.150 ديناراً.

وسجلت الليرة التركية 0.920 دينار, كما انخفض سعر الدينار التونسي 1.660 دينار ليبي.

واستقر سعر كسر الذهب عيار 18 في السوق الموازية عند 140 دينار.

وكان الدولار قد عاود الارتفاع فوق حاجز الـ5 دينار من جديد بعد أن كان قد تخلى عنه خلال الايام الماضية منذ إستقرار عندها منذ عدة أشهر بعد إعتماد المجلس الرئاسي لعدد من الاصلاحات الاقتصادية والنقدية .