تعطل الصادرات في ليبيا يساهم بارتفاع أسعار النفط

سنغافورة-العنوان

ارتفعت أسعار النفط إلى نحو واحد بالمئة، اليوم الأربعاء، بفضل توقعات بأن تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك في عام 2019 ستحقق استقرارا في التوازن بين العرض والطلب.

وأرجع محللون، هذا الارتفاع كذلك إلى تعطل صادرات النفط في ليبيا بعد سيطرة مسلحون على حقل الشرارة النفطي، أكبر حقل في البلاد.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 60.86 دولار للبرميل بزيادة قدرها 66 سنتا أو ما يعادل 1.1 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.22 دولار للبرميل بارتفاع قدره 57 سنتا أو ما يعادل 1.1 بالمئة.

وسبق أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة، الذي تبلغ قوته الإنتاجية 315 ألف برميل يوميا.

وقالت المؤسسة إن هذا الإغلاق تسبب في خسائر قيمتها 32 مليون دولار يوميا نتيجة إيقاف الإنتاج.

المصدر-(وكالات)



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