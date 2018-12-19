في ختام زيارة رئيس المجلس الرئاسي للحقل ..  الإعلان عن فتح حقل الشرارة النفطي

أخبار ليبيا 24 – خاص

تم الإعلان اليوم الأربعاء عن إعادة فتح حقل الشرارة النفطي ، وذلك في ختام زيارة قام بها رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” إلى حقل الشرارة الواقع بمدينة أوباري.

والتقى السراج خلال الزيارة بممثلين عن حراك “غضب فزان” وقيادات أمنية وعسكرية بالمنطقة.

حيث جرى حوار استمع خلاله السراج لمطالب ممثلي الحراك، وأبدى تفهمه لدوافع الاحتجاج والمطالب التي اعتبرها حقوقاً مشروعة ، مؤكداً بأنه مع حق المواطنين التعبير عن رأيهم بطريقة سلمية ، وفي الوقت نفسه يرفض تماماً أن يتم تهديد أي مصدر لقوت لليبين أو مرافق البلاد الحيوية.

وقال رئيس المجلس الرئاسي إن الحوار هو الطريق الوحيد لحل المشاكل ورفض أيضاً الاتهامات الموجهة لأعضاء الحراك دون تبيان الحقائق.

ووضع السراج المجتمعين في صورة ما تم اتخاذه من إجراءات وآليات العمل لتحسين خدمات المرافق في الجنوب وتوفير احتياجات المواطنيين في اطار الحملة الوطنية لإنقاذ الجنوب التي أعلنها منتصف الشهر الماضي ، والتي تشمل أيضاً تأمين الحدود الجنوبية ، كما شرح الجهود المبذولة منذ أشهر لتنفيذ برنامجاً للتنمية المكانية.

وقال إن الإخفاق السياسي وانشغال السياسيين بالصراع والتجاذب والمزايدات سببا رئيسياً في تعثر الاقتصاد والأمن ، فالقضايا مترابطة، والتأثير السلبي لذلك لا يقتصر على الجنوب.

وعبر السراج في ختام اللقاء عن تقديره لما لمسه من روح المسؤولية الوطنية التي سمحت باستئناف العمل في حقل الشرارة وقال إن جهود أبناء المنطقة يجب أن تتجه نحو لم الشمل وأن يتحول حراك غضب فزان إلى حراك بناء وتنمية فزان.

وكان السراج وصل صباح اليوم إلى حقل الشرارة النفطي يرافقه وفد يضم كل من وزير الحكم المحلي ووكيل وزارة المالية ووكيل وزارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وآمر حرس المنشآت النفطية وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.

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