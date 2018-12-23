من باب المعاملة بالمثل .. رئيس مصلحة الموانئ يطالب بحجز أي سفينة تحمل العلم البلغاري ؟

طرابلس 23 ديسمبر 2018 (وال) – أكد رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري المهندس عمر عبدالله الجواشي اختطاف الناقلة الليبية المسماة “بدر” ذات الرقم بالمنطقة البحرية الدولية 9356428 التابعة للشركة الوطنية العامة للنقل البحري، من قبل مجموعة تتبع شرطة الحدود البحرية البلغارية يرافقها شركة أمنية خاصة.

ووجه الجواشي خطابًا إلى السادة مديري الموانئ التجارية والنفطية والصناعية يلفت عنايتهم فيه بما ورد من الشركة الوطنية العامة للنقل البحري في الواحد والعشرين من ديسمبر الجاري بشأن اختطاف الناقلة بأمر من المحكمة في ميناء بورغاس.

وأوضح الجواشي – في بيانه – أن من قام باختطاف الناقلة “بدر” قام بقطع كافة وسائل الاتصال وأجبر طاقمها على النزول تحت التهديد بالسلاح واستبداله بطاقم جديد تابع لتلك الجهات من أجل إتمام عملية الخطف للناقلة.

وطالب رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري من السادة مديري الموانئ التجارية والنفطية والصناعية بحجز أي سفينة، أو ناقلة تحمل العلم البلغاري وذلك في إطار المعاناة بالمثل لما قامت به السلطات المختصة ببلغاريا مع ضرورة توجيه التفتيش البحري للتدقيق في وثائق السفن إذا كانت توجد شركات مالكة تكون جنسيتها بلغارية إعلامنا بذلك في أسرع وقت ممكن حتى نتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص. (وال – طرابلس) ر ع/ ع ع

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