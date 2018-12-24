خبير مالي يتوقع عودة السوق السوداء بقوة في هذه الحالة ويحذر المركزي من بيع الدولار

قال الخبير المالي صقر الجيباني أنه بعد اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي “لم ينخفض إلا الدولار باعتباره سلعة تباع وتُشترى في السوق لها عرض وعليها طلب” إلا أن ذلك “لم يؤثر في المستوى العام لأسعار جميع السلع في السوق الليبي، حيث مازالت كثير من السلع أسعارها مرتفعة والمستهلك في ليبيا لم يشعر بتحسن قدرته الشرائية”.

وأرجع الجيباني في تصريحات صحفية سبب ذلك “إما إلى أن مصرف ليبيا المركزي يتباطأ ويتلكأ في تنفيذ الاعتمادات المستندية، أو إلى جشع الموردين وكبار التجار واستغلالهم للأزمة نتيجة ضعف الدولة وغياب أجهزتها الرقابية و دورها في حماية المستهلك”.

وقال الخبير المالي إن “أغلب الدولارات التي باعها البنك المركزي تراكم جزءا كبيرا منها عند تجار السوق السوداء، مما عزّز من أرصدتهم بالعملة الأجنبية وبالتالي فإن أي تراجع من المركزي عن بيع الدولار بسبب صدمة خارجية يتعرض لها الاقتصاد الليبي كانهيار أسعار النفط بالأسواق الدولية، أو صدمة داخلية مثل الإغلاقات المتكررة لحقول النفط، سينجم عن ذلك عودة السوق السوداء وبقوة بعد أن تجمّعت وتراكمت لديهم أرصدة كبيرة من الدولار”.

وأشار الجيباني إلى أن “سياسة النفس الطويل في هذه المعركة ليست في صالح المركزي وبالتالي الاقتصاد الوطني، لأن احتياطي الدولار في ليبيا عليه التزامات أخرى غير البيع للجمهور أهمها تسديد تكلفة الواردات من الغذاء والدواء”.