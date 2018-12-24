تعيين فرحات بن قدارة رئيساً لمجلس إدارة المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجيّة

أصدر مدير عام المصرف الليبي الخارجي محمد نجيب الجمل قرار بتعيين المحافظ السابق للبنك المركزي فرحات بن قدارة رئيساً جديداً لمجلس إدارة المصرف العربي للإستثمار والتجارة الخارجية.

وقالت مصادر مطلعة أن القرار جاء بتعليمات إماراتية وبتوجيهات من الصديق الكبير محافظ البنك المركزي في طرابلس.

وقام موقع المصرف الرسمي بإضافة إسم “فرحات عمر بن قدارة” إلى هيئة مجلس الإدارة وتحت مسمى “رئيس مجلس الإدارة” للمصرف.

الجدير بالذكر أن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجيّة (المصرف) تأسس في نوفمبر عام 1975، وبدأ أعماله المصرفية بموجب المرسوم الاتحادي رقم “50” عام 1976.

وتعود مُلكية المصرف إلى جهاز الإمارات للإستثمار والمملوك من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربيّة المُتحدة (42.28%) والمصرف الليبي الخارجي، ليبيا (42.28%) والبنك الخارجي الجزائري، الجزائر (15.44%).