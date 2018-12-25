اقتصاد

صنع الله: نواجه مؤامرات

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن المؤسسة تواجه “مؤامرات” لإفشال دورها في توفير الميزانيات اللازمة لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية.

وقال صنع الله، خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط بالمقر الرئيسي للشركة في بنغازي، الثلاثاء، إن الأوضاع الصعبة للعاملين في قطاع النفط جاءت نتيجة لمؤامرات وانتهاكات وإغلاق للحقول وإرهاب العاملين.

وأشار صنع الله إلى أن “الوطنية للنفط” تعاني أيضا من تأخير اعتماد الميزانيات، الأمر الذي ينعكس على تنفيذ المشاريع التي تنفذها شركة الخليج العربي.

وأضاف أن “الخليج العربي” ساهمت في رفع القدرة الإنتاجية عبر إنجاز نسبة 81% من عمليات الصيانة للآبار، وحفر آبار التطويرية وربطها، مؤكدا أن الشركة حققت نجاحات في مجال الحفر وإعادة دخول الحفر التطويري لبعض الآبار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • سبحان الله .. هو خيره كل إلي يعطوهم منصب فالبلاد ,,يحساب روحه رئيس ..؟؟!!!
    هذا مرض نفسي خطير ,, يجب معالجته ,, ومراقبة سير العمل في الأدارات

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