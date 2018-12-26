اقتصاد

السراج والمشري يضعان حجر الأساس لميناء الزاوية

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري صباح أمس الثلاثاء بزيارة مشتركة إلى مدينة الزاوية للوقوف على احتياجاتها .

رافق السراج والمشري في الزيارة وزراء الخارجية والحكم المحلي والاقتصاد ووكيلا وزارتي التعليم والصحة حسب ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على صفحته الرسمية.

تم خلال الزيارة وضع حجر الأساس لميناء الزاوية، كما قام الوفد الزائر بعدة جولات ميدانية لعدد من المرافق في الزاوية، منها مستشفى المدينة ومركز البحوث الطبية، وذلك للاطلاع على المشاكل التي تعاني منها تلك المرافق ومناقشة السبل الكفيلة بحلها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • هذا موضوع فيه تهريب النفط المكرر , يجب التركيز على الشرطة الجمارك واختيار فريق عمل ما يتعاملش بالقبلية والوساطة ,لأن هذا باب بتفتحوه للتوانسة والمهربين ,, والبلديات في طرابلس سيكون لديها أتصالات مع شرطة خفر السواحل وزوارق الأمن لمعرفة خيوط المؤامرة الدنيئة.

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