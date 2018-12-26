السراج والمشري يضعان حجر الأساس لميناء الزاوية

قام رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري صباح أمس الثلاثاء بزيارة مشتركة إلى مدينة الزاوية للوقوف على احتياجاتها .

رافق السراج والمشري في الزيارة وزراء الخارجية والحكم المحلي والاقتصاد ووكيلا وزارتي التعليم والصحة حسب ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على صفحته الرسمية.

تم خلال الزيارة وضع حجر الأساس لميناء الزاوية، كما قام الوفد الزائر بعدة جولات ميدانية لعدد من المرافق في الزاوية، منها مستشفى المدينة ومركز البحوث الطبية، وذلك للاطلاع على المشاكل التي تعاني منها تلك المرافق ومناقشة السبل الكفيلة بحلها.

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