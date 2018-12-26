انتعاش حركة استيراد السيارات المستعملة

أعلنت إدارة ميناء مصراتة أمس الثلاثاء عبر حسابها الرسمي على “الفيسبوك” عن وصول باخرة الشحن “دريم ديفا” تحمل على متنها “3470” سيارة مستعملة مستوردة من السوق الكوري.

وكان قد استقبل الميناء في وقت سابق وفق سجلات البيانات المنشورة عن الميناء “15” باخرة من السوق الآسيوي و “2” من السوق الأوروبي من دولتي ألمالينا وبلجيكا، جميعها محملة بالسيارات المستعملة.

كما شملت نفس البيانات دخول “42.038” سيارة في الفترة مابين بداية أغسطس و12 ديسمبر الجاري، وبهذا سترفع سفينة السيارات “ديفا” إجمالي عدد السيارات الموردة إلى “45.508 ” ألف سيارة منذ أغسطس الماضي حتى هذا التاريخ.

وتشهد السوق المحلي حالة انخفاض ملموسة على أسعار السيارات المستعملة تصل إلى 30 % بحسب استطلاعات ميدانية لقناة 218 أجرتها في الربع الثالث من السنة الحالية، تم نشرها في وقت سابق.

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