اقتصاد

انتعاش حركة استيراد السيارات المستعملة

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة ميناء مصراتة أمس الثلاثاء عبر حسابها الرسمي على “الفيسبوك” عن وصول باخرة الشحن “دريم ديفا” تحمل على متنها “3470” سيارة مستعملة مستوردة من السوق الكوري.

وكان قد استقبل الميناء في وقت سابق وفق سجلات البيانات المنشورة عن الميناء “15” باخرة من السوق الآسيوي و “2” من السوق الأوروبي من دولتي ألمالينا وبلجيكا، جميعها محملة بالسيارات المستعملة.

كما شملت نفس البيانات دخول “42.038” سيارة في الفترة مابين بداية أغسطس و12 ديسمبر الجاري، وبهذا سترفع سفينة السيارات “ديفا” إجمالي عدد السيارات الموردة إلى “45.508 ” ألف سيارة منذ أغسطس الماضي حتى هذا التاريخ.

وتشهد السوق المحلي حالة انخفاض ملموسة على أسعار السيارات المستعملة تصل إلى 30 % بحسب استطلاعات ميدانية لقناة 218 أجرتها في الربع الثالث من السنة الحالية، تم نشرها في وقت سابق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • بصراحة لدون مجاملات ، موضوع الاستيراد للسيارات ، بدون رقابة ادارية يعتبر موضوع فاشل ويكلف البلاد أموال ربما تستخدم في الاسلام الاجتماعي ، وخاصة ان أسعار السيارات داءما في ارتفاع ..!!!
    وهذا يوضح ويفضح العديد من سراق ومختلسين المال العام في سبيل التجارات الخاصة وتعويض الخسائر المادية من خزينة الدولة ، الغرف الأمنية لاحظت وجود حضاءر مليءة بالسيارات المهربة وخاصة في مدينة الجميل والحدود التونسية الليبية ، وامتلاك بعض الأشخاص أكبر من وركوب واحد ..!!!
    وهذا يعتبر زيادة عن الحاجة المطلوبة للفرد ، يعني يحب ان تكون هناك موازنة اجتماعية او سيتم الحظر على هذه السيارات وإرسالها لمكتب الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي ، ويمكن ان تباع بأسعار أرخص او عزو دفعات وخاصة للاسر الليبية التي لا تملك سيارة لعاءلاتهم ، وخاصة الأسر التي يوجد لديهم مرضى وعاجزين ، وربنا تساعد على الوصول للمستشفى او قضاء حاجات هذه الأسر الليبية التي تحتاج لهذه السيارة ، وليس للاسر التي تستعرض ألوان سياراتهم بلون ربطات العنق .

    رد

  • بصراحة بدون مجاملات ، موضوع الاستيراد للسيارات ، بدون رقابة ادارية يعتبر موضوع فاشل ويكلف البلاد أموال ربما تستخدم في الاقتصاد الاجتماعي ، وخاصة ان أسعار السيارات داءما في ارتفاع ..!!!
    وهذا يوضح ويفضح العديد من سراق ومختلسين المال العام في سبيل التجارات الخاصة وتعويض الخسائر المادية من خزينة الدولة ، الغرف الأمنية لاحظت وجود حضاءر مليءة بالسيارات المهربة وخاصة في مدينة الجميل والحدود التونسية الليبية ، وامتلاك بعض الأشخاص أكثر من وركوب واحد ..!!!
    وهذا يعتبر زيادة عن الحاجة المطلوبة للفرد ، يعني يحب ان تكون هناك موازنة اجتماعية او سيتم الحظر على هذه السيارات وإرسالها لمكتب الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي ، ويمكن ان تباع بأسعار أرخص او على دفعات وخاصة للاسر الليبية التي لا تملك سيارة لعاءلاتهم ، وخاصة الأسر التي يوجد لديهم مرضى وعاجزين ، وربنا تساعد على الوصول للمستشفى او قضاء حاجات هذه الأسر الليبية التي تحتاج لهذه السيارة ، وليس للاسر التي تستعرض ألوان سياراتهم بلون ربطات العنق . س.17/ك23

    رد