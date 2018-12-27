ميناء بنغازي البحري يستقبل سفينة على متنها “356” حاوية بضائع مختلفة

بنغازي 27 ديسمبر 2018 (وال) – وصلت إلى ميناء بنغازي البحري سفينة نقل الحاويات (لونا أف) الخط الملاحي MSC التابعة للوكيل للملاحي لشركة “ميتدرينيان” للتوكيلات الملاحية.

وأفاد المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي أن سفينة نقل الحاويات (لونا أف)، وصلت وعلى متنها 356 حاوية بضائع مختلفة.

وأشار المتحدث باسم إدارة الميناء إلى دخول سفينة نقل الحبوب (أسلاند بي) الوكيل الملاحي شركة الأفق للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 5700 طنٍّ من حبوب القمح. (وال – بنغازي) م ك / هــ ع

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