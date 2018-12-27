اقتصاد

ميناء بنغازي البحري يستقبل سفينة على متنها “356” حاوية بضائع مختلفة

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 27 ديسمبر 2018 (وال) – وصلت إلى ميناء بنغازي البحري سفينة نقل الحاويات (لونا أف) الخط الملاحي MSC التابعة للوكيل للملاحي لشركة “ميتدرينيان” للتوكيلات الملاحية.

وأفاد المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي أن سفينة نقل الحاويات (لونا أف)، وصلت وعلى متنها 356 حاوية بضائع مختلفة.

وأشار المتحدث باسم إدارة الميناء إلى دخول سفينة نقل الحبوب (أسلاند بي) الوكيل الملاحي شركة الأفق للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 5700 طنٍّ من حبوب القمح. (وال – بنغازي) م ك / هــ ع

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليقات

  • أين المصانع العامة في مدينة بنغازي والأنتاج المحلي والعمل الجماعي المنظم ,, من المعروف على بعض مناطق شرق ليبيا الوضوح والألتزام بالوطنية أكثر من المناطق الأخرى …!! هل هي عملية تحويل اموال الدولة لبضائع إستهلاكية ..؟ أم ماذا …. ما الذي يحدث … ؟!!!

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  • اللجنة الليبية اللأشراف الصناعي والصيانة والجودة الصناعية للمؤسسات العامة.

    يجب تشكيلها فوراَ…..(وال – بنغازي) م ك / هــ ع

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