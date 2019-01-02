اقتصاد

مباحثات حول وضع حدود لعدد الوظائف المطلوبة في كل مؤسسة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

بحثت وزیرة الدولة لشؤون ھیكلة المؤسسات “إیمان بن یونس” الثلاثاء في اجتماع مع وزیر العمل والتأھیل “المھدي الأمین” مشكلة تضخم الملاكات الوظیفیة بالمؤسسات وكیفیة تنظیمھا.

وتضمن الاجتماع وفقا لإدارة التواصل والإعلام برئاسة وزراء الوفاق كيفية معالجة قرارات التعیین الصادرة عن المؤسسات دون توفر الوظیفة الشاغرة، والتغطیة المالیة، ودور إدارتي التفتیش الوظیفي والتفتیش العمالي بالخصوص.

وناقش الوزيران وضع حدود لعدد الوظائف المطلوبة في كل مؤسسة بقرار من مجلس الوزراء وفقا لاحتیاجاتھا، والعمل على محاسبة الجھات العامة التي لا تلتزم بذلك.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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  • حدث في الأردن : قام ( ١٣ شخصا ) بالاعتداء بالضرب على ( طبيب مقيم ) في ( مستشفى بالأردن ) و على اثر ذلك تم كسر كتفه و أدخل الطبيب الى مستشفى آخر لتلقي العلاج ، اما عن السبب فهو ( مناقشة الطبيب لاقارب المريض عن وجود اعفاء من عدمه )
    اذا اردت التأكد فاكتب في قوقل الاعتداء على طبيب في الأردن .

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