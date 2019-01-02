مباحثات حول وضع حدود لعدد الوظائف المطلوبة في كل مؤسسة

بحثت وزیرة الدولة لشؤون ھیكلة المؤسسات “إیمان بن یونس” الثلاثاء في اجتماع مع وزیر العمل والتأھیل “المھدي الأمین” مشكلة تضخم الملاكات الوظیفیة بالمؤسسات وكیفیة تنظیمھا.

وتضمن الاجتماع وفقا لإدارة التواصل والإعلام برئاسة وزراء الوفاق كيفية معالجة قرارات التعیین الصادرة عن المؤسسات دون توفر الوظیفة الشاغرة، والتغطیة المالیة، ودور إدارتي التفتیش الوظیفي والتفتیش العمالي بالخصوص.

وناقش الوزيران وضع حدود لعدد الوظائف المطلوبة في كل مؤسسة بقرار من مجلس الوزراء وفقا لاحتیاجاتھا، والعمل على محاسبة الجھات العامة التي لا تلتزم بذلك.

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